Coronavirus oggi, in Italia altri 99.522 casi (-30,83% da settimana scorsa) e 433 vittime

In Puglia 6.558 nuovi positivi e 23 morti

Oggi in Puglia si sono registrati 6.558 nuovi casi di positività su 48.516 (positività 13,5%) test giornalieri eseguiti. Sono 23 i decessi. I casi di contagio sono così ripartiti per provincia: Bari, 1.913; Bat, 569; Brindisi, 583; Foggia, 1.000, Lecce, 1.700; Taranto: 708. Residenti fuori regione: 54 Provincia in definizione: 31. Delle 109.756 persone attualmente positive 747 sono ricoverate in area non critica (ieri 683) e 66 in Terapia intensiva (ieri 60).



In Toscana 6.769 nuovi casi, età media 36 anni, 27 decessi



In Toscana sono 6.769 i nuovi casi (3.074 confermati con tampone molecolare e 3.695 da test rapido antigenico), che portano il totale a 771.885 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,1% e raggiungono quota 632.037 (81,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 15.962 tamponi molecolari e 41.572 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 9.816 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 131.468, -4,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.406 (43 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un’età media di 81,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 6.769 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In Basilicata 929 contagi e 4 decessi



In Basilicata sono 929 i nuovi casi di contagio su un totale di 5.968 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Matera, Gorgoglione, Pietrapertosa e Avigliano.

Sono state registrate 872 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (-1) di cui 4 in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.194 somministrazioni.

Finora 463.141 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,7 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 425.170 hanno ricevuto la seconda (76,8 per cento) e 307.029 sono le terze dosi (55,5 per cento), per un totale di 1.195.340 somministrazioni effettuate.