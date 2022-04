Covid oggi. In Italia quasi 100mila nuovi casi (+61% settimanale) e 205 vittime

In Campania 12.275 nuovi casi e 18 decessi



Sono 12.275 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi 11.389 sono da antigenico; 886 da molecolare. Sono in totale 57.916 i tamponi processati, 48.491 sono antigenici; 9.425 da molecolare. Sono 18 i decessi, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri. Sono 39 i posti letto di terapia intensiva occupati (581 il totale dei disponibili); sono 739 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).



In Calabria 3.551 nuovi contagi e 5 morti



Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria sono 3.551 i nuovi contagi registrati (su 14.262 tamponi effettuati), +1.683 guariti e 5 morti (per un totale di 2.441 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.863 attualmente positivi, -8 ricoveri (per un totale di 293) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 18).



In Abruzzo 3.746 nuovi positivi e 5 decessi

Oggi in Abruzzo il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 85 anni). Di questi uno risulta in provincia di Chieti, 2 casi in provincia di Teramo, mentre altri 2 decessi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Il bilancio dei pazienti deceduti in tutto il corso dell’emergenza sanitaria sale a 3.174 morti causate dal Coronavirus. Sono 1.388 i guariti dal Covid 19 e 3.746 i nuovi positivi, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, oggi in regione, dati che portano il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 352.782. Nel numero complessivo dei contagi sono compresi anche 299.877 dimessi e guariti.