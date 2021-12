Coronavirus oggi, in Italia altro record di casi (126.888) e 156 vittime. Tasso di positività all’11%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 30 dicembre, sono stati rilevati 126.888 nuovi contagi (un altro record, ieri erano 98.020) da coronavirus , rilevati attraverso 1.150.352 tamponi (ieri 1.029.429). Il tasso di positività è del l'11% (ieri era 9,52%). Le vittime oggi sono state 156 (ieri erano 148). Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24 , tutti i dati aggiornati.

Le vittime



Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile alle 18.12 di oggi, giovedì 30 dicembre, conta dunque 156 vittime, 8 in più rispetto alle 148 registrate ieri.

Terapia intensive e altri dati

Per quanto riguarda invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario abbiamo:

- totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva pari a 1.226 unità (+41 rispetto a ieri, quando erano in totale 1.185 unità);

- soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari sono 10.866 (+288, erano 10.578 nella precedente rilevazione);

- persone in isolamento domiciliare sono 767.371 (+104.269, erano 663.102 ieri);

- persone attualmente positive sono 779.463 unità (+104.598, ieri 674.865);

- totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è pari a 5.064.718 (ieri 5.042.472);

- casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono a 5.981.428 (ieri 5.854.428).



In Toscana 9 decessi, oltre 100mila persone in isolamento



Sono nove, sei uomini e tre donne con un’età media di 79 anni, le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana, con il totale dei decessi in regione che sale a 7.549.

I casi complessivi di positività sono 364.713. L’età media dei 15.830 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

La Regione Toscana spiega che l’aumento odierno del numero di casi positivi è anche da collegarsi alle recenti disposizioni dell’ordinanza 66 del 28 dicembre 2021 del presidente della Regione che ha previsto di considerare, dal giorno 29.12.2021, il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid. Gli attualmente positivi sono oggi 58.039, +36,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 676 (49 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (2 in meno).

Complessivamente, 57.363 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15.354 in più rispetto a ieri, più 36,5%). Sono 52.272 (639 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Veneto, più di 10mila contagiati in 1 giorno

I contagi segnano un altro record in Veneto, 10.376 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione. Il totale dei contagiati da inizio pandemia si attesta a 636.695. Si contano anche 7 decessi, che portano il dato complessivo delle vittime a 12.365. Meno preoccupanti i dati sul fronte ospedaliero: sono 1.266 i ricoverati in area medica (-24), e 193 quelli in terapia intensiva (+3).