Coronavirus oggi, in Italia altro record di casi (98.020) e 148 vittime. Tasso di positività al 9,52%

Oggi, 29 dicembre, sono stati rilevati 98.020 nuovi contagi (nuovo record, ieri erano 78.313) da coronavirus , rilevati attraverso 1.029.429 tamponi (ieri 1.034.677). Il tasso di positività è del 9,52% (ieri era 7,56%). Le vittime oggi sono state 148 (ieri erano 202). Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24 , tutti i dati aggiornati.

Le vittime



Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile alle 17.57 di oggi, mercoledì 29 dicembre, conta dunque 148 vittime, 54 in meno rispetto alle 202 registrate ieri.

Terapia intensive e altri dati

Per quanto riguarda invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario abbiamo:

- totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva pari a 1.185 unità (+40 rispetto a ieri, quando erano in totale 1.145 unità);

- soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari sono 10.578 (+489, erano 10.089 nella precedente rilevazione);

- persone in isolamento domiciliare sono 663.102 (+75.480, erano 587.622 ieri);

- persone attualmente positive sono 674.865 unità (+76.009, ieri 598.856);

- totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è pari a 5.042.472 (ieri 5.020.601);

- casi totali di contagio rilevati dall’inizio della pandemia sono a 5.854.428 (ieri 5.756.412)



Nelle Marche nuovo record di positivi: 1.707 in 24 ore



Nuovo record di positivi nelle Marche: 1.707 in 24 ore (ieri erano 1.098) con il tasso di incidenza che sfonda la barriera di 400 e arriva a 423,80 (ieri 365, 79) su 100mila abitanti. I nuovi casi rappresentano una positività del 18,6% su 9.165 tamponi del percorso diagnostico screening (in totale 13.438 i tamponi analizzati, più 5.235 tamponi antigenici screening con 992 positivi da sottoporre a tampone molecolare).

Oltre 500 (560) contagi sono stati registrati nella provincia di Ancona, seguita da Fermo con 416, Pesaro Urbino con 198, Macerata con 191, Ascoli Piceno con 181 e 160 casi fuori regione. La fascia di età 25-44 anni è la più colpita con 581 casi (quasi la metà del totale), seguita da 45-59 anni con 351, 19-24 con 217. Sono 303 i casi tra persone da zero a 18 anni, di cui 105 tra 14-18enni e 98 tra 6-10 anni.

I soggetti sintomatici sono 307, i contatti domestici 594, i contatti stretti di casi positivi 384, 21 i contatti in ambiente di vita/socialità, 11 i contatti in setting lavorativo, 1 in setting assistenziale, 2 emersi dallo screening in ambiente sanitario, 14 casi extra regione, mentre per 373 casi sono i corso approfondimenti epidemiologici.

In Abruzzo 921 nuovi positivi e 3 decessi



Oggi in Abruzzo il bilancio dei pazienti deceduti, a causa del coronavirus, sale a 2.634 con 3 nuovi casi. Si tratta di persone di età compresa tra 37 e 89 anni, di cui 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara. Sono 398 guariti e 921 i nuovi positivi da ieri in regione che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 98.633. In quest’ultimo dato sono compresi anche 85.586 dimessi e guariti. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 10.413, da ieri 520 in più.

Sono 172 i posti letto occupati nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi, da ieri 12 in più. Resta invariato a 24 il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva regionali. Sono 10.217 (508 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.707 tamponi molecolari (1.713.399 in totale nel corso dell’emergenza sanitaria) e 26.886 test antigenici (1.721.782 complessivi dall’inizio della pandemia).

Il tasso di positività è pari a 2.74 per cento. Del totale dei casi positivi, 24.397 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (311 in più da ieri), 24.987 in provincia di Chieti (168 in più da ieri), 23.537 in provincia di Pescara (240 in più da ieri), 24.688 nel teramano (164 in più da ieri). Del totale dei positivi, 827 risultano risiedere fuori regione (29 in più da ieri ) e per 197 contagiati (9 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza.