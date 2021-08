Coronavirus oggi: in Italia 7.162 nuovi casi e 69 morti, tasso di positività al 3,1%

In Campania 588 casi e 9 decessi

Sono 558 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 14.264 tamponi processati. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Sono 9 i deceduti di cui 7 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati nell’ultimo giorno. Sono 20 i posti occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponibili); 336 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).

Emilia Romagna, altri 445 contagi e tre morti

Sono 445 i nuovi casi di positività in Emilia Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 24.502 tamponi fatti, fra molecolari e antigenici. Mentre continuano a crescere i ricoverati, si contano altri tre morti: un uomo di 61 anni in provincia di Reggio Emilia, una donna di 89 del Parmense e un uomo di 79 anni della provincia di Forlì Cesena. L’età media dei nuovi positivi è di 37,9 anni e 169 di loro sono asintomatici. I casi attivi sono poco più di 13mila, con il 96,9% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. I ricoverati sono 47 in terapia intensiva, tre in più del giorno precedente e 369 negli altri reparti Covid (+8). Rimini, con 85 nuovi contagi, è la provincia con l’incremento più consistente, seguita da Reggio Emilia e Bologna (entrambi con 49 casi).

Puglia, 358 casi e due morti

In Puglia sono stati registrati 358 casi su 14.554 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza del 2,45%. I nuovi positivi sono 104 nella provincia Bat, 92 ciascuna nelle province di Bari e Lecce, 28 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 18 nel Tarantino, 5 residenti fuori regione. Tre casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati due decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.113.265 test e sono 4.321 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 260.308 e 249.301 sono i pazienti guariti.

Piemonte, 305 casi e un decesso

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 305 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 22 dopo test antigenico), pari al 2,2 % di 13.757 tamponi eseguiti, di cui 8.917 antigenici. Dei 305 nuovi casi, gli asintomatici sono 184 (60,3 %). I casi sono così ripartiti: 45 screening, 189 contatti di caso, 71 con indagine in corso; 8 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali; 2 importati (dall'estero). È stato comunicato un decesso.

In Abruzzo 143 positività ma niente decessi

Sono 143 (di età compresa tra 2 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo e portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77.791. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.519. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.188 dimessi/guariti (+85 rispetto a mercoledì). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.084 (+57). Sono 57 (-4) i pazienti ricoverati in area medica, 11 (+5) quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 2.016 (+56) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.411 tamponi molecolari e 3.854 test antigenici.Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,28 per cento.