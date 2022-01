Coronavirus oggi, in Italia oggi 141.262 nuovi casi e 111 vittime. Tasso di positività al 13,4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 145.262 i nuovi casi di contagio da coronavirus, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute. Complessivamente il numero di persone attualmente positive in Italia supera il milione: 1.021.697. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ieri erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.084.295 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri. Le persone guarite oggi sono 20.432, secondo quanto riferisce il Ministero della Salute.

Emilia-Romagna 12.255 nuovi casi e 15 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 549.175 casi di positività, 12.255 in più rispetto a ieri, su un totale di 51.575 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,7%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Sono 124 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (+8 rispetto a ieri); l'età media è di 62,8 anni.

Sul totale, 89 (quindi il 72%) non sono vaccinati (età media 60,9 anni), mentre 35 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.359 (+13 rispetto a ieri), età media 69,2 anni. In questa nuova fase dell'epidemia, caratterizzata dalla variante Omicron e dall'alta percentuale di vaccinati, continua la forte crescita dei nuovi contagi cui corrisponde però un aumento dei ricoveri non altrettanto esponenziale. Rispetto ai 10.167 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +20,5% (+43% ieri), mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +1% e nelle terapie intensive un +6,9%, sempre rispetto a ieri. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

Veneto, +14.270 contagi nelle ultime 24 ore e 12 vittime

Nuovo record di positivi al Covid in Veneto con 14.270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio della pandemia a 659.993. Lo riferisce il bollettino della Regione. I decessi nell’ultimo giorno sono stati 12, per un dato complessivo che raggiunge le 12.395 vittime. Sempre pesante la situazione ospedaliera, con 1.275 (-31) malati Covid ricoverati nei reparti medici, e 197 (+6) in terapia intensiva.

Calabria, contagi in calo (+1.230) e dodici decessi

Dodici decessi - cinque dei quali comunicati oggi ma avvenuti tra Natale e il 30 dicembre - e 1.230 contagi (ieri avevano toccato la cifra record di 2.053), a fronte di 13.340 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dall’’11,89 scende al 9,22%. In calo ma su valori sempre alti il numero casi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Stabile, per il terzo giorno consecutivo, il dato delle terapie intensive, 28 mentre diminuiscono di quattro unità i ricoverati nei reparti ordinari. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 1.625. Aumentano di 825 gli attualmente positivi 17.026, così come gli isolati a domicilio 16.690 (+829). Ci sono anche 393 guariti, in totale 94.325. In Calabria, ad oggi il totale dei tamponi eseguiti risulta pari a 1.678.388 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 112.976.