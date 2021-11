Coronavirus oggi. Vienna, tutto esaurito per le vaccinazioni dei bambini 5-11 anni

7:02 Toti: no a nuove chiusure, meglio restrizioni per non vaccinati

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, si dice contrario a nuove chiusure che “farebbero danni gravissimi al Paese”, ma chiede una politica più restrittiva del green pass e dei tamponi e, se servirà, a misure “di contenimento” per i non vaccinati. Il governatore ligure ne parla in una intervista al Corriere della Sera.



“Purtroppo è possibile che serva qualche altra forzatura. Ma non sulla libertà di spostamento: non possiamo permetterci chiusure e stop”, afferma. In merito all’obbligo vaccinale, Toti spiega che “con oltre l'85% della popolazione vaccinata, non credo si possa imporre a una fascia di persone riluttanti un trattamento sanitario obbligatorio. Piuttosto, l'obbligo va previsto per le terze dosi per il personale sanitario e delle Rsa, e va fatto subito”.