Coronavirus oggi. Hamilton positivo. L’Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi di euro

7:24 Algeria, ripresa dei voli interni il 6 dicembre

Le autorità algerine hanno annunciato la ripresa il 6 dicembre prossimo, dei collegamenti aerei interni, sospesi dal 17 marzo nell'ambito delle misure anti-coronavirus. La ripresa riguarderà tutti i voli da e per le wilaya (prefetture) nel sud del paese e, inizialmente, il 50% dei voli che servono invece il nord dell'Algeria, si legge in un comunicato del ministero dei Trasporti di Algeri. I confini dell'Algeria sono chiusi dalla metà del mese marzo, fatta eccezione per i voli speciali di rimpatrio. Secondo alcuni media locali i voli commerciali da e per la Francia dovrebbero riprendere il 27 dicembre. L'Algeria, uno dei Paesi africani più colpiti dalla pandemia, registra da diverse settimane una ripresa dei casi giornalieri. Oltre 82.200 contagi sono stati identificati in Algeria dal febbraio scorso, con più di 2.400 decessi, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute di Algeri.