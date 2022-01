Coronavirus oggi. Lab24: un italiano su due ha fatto la terza dose del vaccino

8:48 Portogallo, urne aperte contro affollamento voto 30/1

Urne aperte oggi in Portogallo, una settimana prima delle elezioni generali in programma il 30 gennaio, per ridurre l’affollamento domenica prossima a causa della pandemia di coronavirus: oltre 300mila elettori si sono registrati per votare ed i seggi apriranno alle 8:00 (le 9:00 in Italia).

Le elezioni sono state anticipate dopo che il Parlamento ha respinto il disegno di legge di bilancio del governo socialista di minoranza. I socialisti, secondo i sondaggi, sono ancora in testa ma il loro vantaggio sui rivali del centro-destra si va assottigliando. Il primo ministro Antonio Costa, che dal 2015 ha guidato due governi socialisti di minoranza consecutivi, è tra gli elettori che voteranno oggi.