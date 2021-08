Coronavirus oggi: Sicilia, da Noto a Pantelleria ecco la lista e le restrizioni in 55 comuni

8:38 Sicilia, Musumeci: «Non possiamo permetterci lockdown»

“La stagione turistica in Sicilia ha registrato numeri record ed è abbastanza naturale che si registri anche per questa promiscuità l'aumento di casi, come abbiamo costantemente potuto osservare in questi giorni, assieme a un certo calo di tensione che è stato palpabile in molte zone dell'Isola. Tuttavia, immagino che nessun siciliano voglia correre il rischio di ulteriori appesantimenti o, peggio, di un nuovo lockdown: la nostra economia non lo vuole e non se lo può permettere”. A dirlo è il governatore siciliano, Nello Musumeci, a proposito dell'ordinanza con cui prevede una stretta in 55 Comuni dell'isola con una bassa percentuale di vaccinati, inferiore al 60 per cento del totale della popolazione vaccinale.