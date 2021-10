Coronavirus oggi. Leader uniti su target di vaccinazione mondiale del 70%

8:57 Covid, negli ultimi 7 giorni un contagio su 4 è fra under 20

Cresce l’incidenza dei casi di Covid in tutta Italia, con alcune regioni più esposte come il Friuli Venezia Giulia che ha visto in una settimana raddoppiare il valore, ma nell’ultima settimana aumenta l’incidenza anche in tutte le fasce d’età e in particolare sotto i 12 anni, cioè nella parte della popolazione che ancora non puo’ essere vaccinata. In totale il 24% dei casi è stato diagnosticato sotto i 20 anni e nella fascia in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7% rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.

Fra l’11 e il 24 ottobre in questa parte della popolazione sono stati registrati 10.333 nuovi casi, 84 ospedalizzati, un ricoverato in intensiva e nessun deceduto. È quanto indica il Report esteso dell’Iss che integra il monitoraggio settimanale.