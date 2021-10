Coronavirus oggi. Locatelli: «Per vaccinati J&J probabile seconda dose»

7:40 Locatelli: «Per vaccinati J&J probabile seconda dose»

«Il vaccino Johnson & Johnson è uno dei vaccini a vettore adenovirale, come quello di Astrazeneca, monodose. È di queste ore la notizia che è in corso un processo di revisione da parte di Fda e successivamente ci sarà certamente anche da parte di Ema, qualora arrivassero indicazioni, come è largamente possibile, di somministrare una seconda dose: un vaccino Rna messaggero avrebbe anche il vantaggio di genere una risposta immunologica anche migliore», come Pfitzer o Moderna. Lo ha detto il presidente del Css e coordinatore Cts Franco Locatelli durante la trasmissione «Che Tempo Che Fa» su Rai3. Quanto alla terza dose, «è ora disponibile per gli over 60, è possibile che arriveremo più in là nel tempo a considerarla anche per i più’ giovani , però in questo momento le evidenze non ci sono».