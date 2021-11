Coronavirus oggi. Circolare Viminale: stop manifestazioni in aree sensibili. A Berlino niente locali pubblici per i non vaccinati

21:04 Spagna, continua 'lieve' aumento dei contagi

La tendenza dei contagi di Covid continua in “lieve” aumento in Spagna, dove l'incidenza su 14 giorni è passata in 48 ore da 58 a 62 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Lo ha affermato in conferenza stampa la sottosegretaria di Stato alla Salute, Silvia Calzón. Una settimana fa era di 49. In particolare, secondo Calzón, gli indici sui contagi sono più alti in gruppi di persone “dove non esiste la vaccinazione” o “la copertura vaccinale è leggermente più bassa” della media: uno su tutti, quello dei minori di 12 anni. Anche il tasso di positività dei test Covid è “in leggero aumento”: attualmente è del 3,38%. Secondo Calzón, in questo momento della pandemia è più urgente valutare l'impatto sugli ospedali: oggi come oggi, gli indici sull'occupazione di reparti ordinari e terapie intensive sono in fase di “stabilizzazione”; ovvero, rispettivamente, sull'1,5% e il 4,4% circa.

“È importante mantenere misure non farmacologiche come le mascherine, la distanza sociale, l'igiene delle mani e la ventilazione”, ha affermato da parte sua la ministra della Sanità, Carolina Darias. Più alta che altrove l'incidenza dei contagi è in crescita in regioni del nord: Navarra, Paesi Baschi, La Rioja e Aragón. Le morti sono progressivamente diminuite a partire da agosto, dopo la quinta ondata di contagi nel Paese, ha detto Calzón: da inizio pandemia ne sono state notificate 87.617.