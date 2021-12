Coronavirus oggi. Cdc: Omicron è dominante in Usa tra i nuovi casi

6:30 Manovra: commissione in stand-by, riunione governo-capigruppo



Fino a tarda serata erano ancora in stand-by i lavori sulla manovra al Senato, dove è continuata a slittare la convocazione della commissione Bilancio. È stata sospesa la riunione della maggioranza, per farne iniziare una fra i capigruppo, il governo e i relatori al provvedimento in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

Sul tavolo, da quanto trapela, la decisione su come procedere, se iniziare o meno il voto in commissione sui primi emendamenti riformulati, in attesa di quello sul superbonus. Nel frattempo il sottosegretario al Mef Federico Freni, assieme a uno dei tre relatori, Vasco Errani, ha incontrato i rappresentanti di FdI. “Sulle grandi questioni si registrano distanze, e c’è chiusura totale sulle delocalizzazioni. Ma c’è disponibilità su alcuni argomenti”, ha spiegato Luca Ciriani, capogruppo al Senato del partito all’opposizione: “Abbiamo visto un impegno sull’approvazione della norma sulla malattia dei professionisti che dovrebbe andare in porto - ha spiegato -. Abbiamo chiesto un impegno per i proprietari delle case occupate abusivamente. E abbiamo chiesto un impegno ad approvare un ordine del giorno per l’inserimento di un indennizzo per le reazioni avverse ai vaccini contro il Covid ”.