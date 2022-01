Coronavirus oggi. Nel mondo 10 milioni di positivi in più in 7 giorni

7:05 Capo Pentagono Austin positivo, sintomi lievi

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin è risultato positivo al coronavirus e presenta sintomi lievi. E’ stato lui stesso a dichiararlo in una nota in cui annuncia l’intenzione di partecipare alle riunioni e vertici della prossima settimana in forma virtuale “nella misura in cui sarà possibile”. Il capo del Pentagono ha dichiarato di essere vaccinato e di aver ricevuto la dose di richiamo nel mese di ottobre. “Il mio staff ha iniziato a tracciare i contatti e testare tutti coloro con cui sono entrato in contatto nell’ultima settimana”, ha aggiunto Austin, che resterà in quarantena per cinque giorni, come prevedono le linee guida del Centers for Disease Control and Prevention.

Il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin