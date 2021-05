Coronavirus oggi. Stop agli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka prorogato al 21 giugno

9:39 Coldiretti, con riaperture estate a tavola da 30 miliardi

“Con la riapertura totale della ristorazione al chiuso e all'esterno dal primo giugno si prepara una estate a tavola da 30 miliardi di euro spesi da italiani e stranieri nei 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi aperti lungo tutta la Penisola”. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sull'impatto delle nuove norme anti Covid nei prossimi 4 mesi con l'arrivo delle regioni bianche e lo stop al limite di 4 posti per tavolo, le aperture all'interno dei locali e il superamento graduale del coprifuoco.

“Il buon andamento delle presenze del weekend e le prenotazioni per la Festa della Repubblica – sottolinea la Coldiretti - evidenziano la ricerca degli italiani della convivialità a tavola dopo mesi di privazioni. Prospettive incoraggianti – continua la Coldiretti - si hanno anche per il turismo straniero grazie all'arrivo del green pass e al netto miglioramento della situazione dei contagi”. “Una importante inversione di tendenza dopo che la spesa in vacanza per il cibo lo scorso anno per la pandemia Covid – sottolinea la Coldiretti – è scesa del 58%, al minimo da almeno un decennio. A beneficiare del cambiamento sarà a cascata l'intero sistema agroalimentare con ben oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti dall'inizio della pandemia. Si stima che 330mila tonnellate di carne bovina, 270mila tonnellate di pesce e frutti di mare e circa 220 milioni di bottiglie di vino – precisa la Coldiretti – non siano mai arrivati nell'ultimo anno sulle tavole dei locali costretti ad un logorante stop and go senza la possibilità di programmare gli acquisti anche per prodotti fortemente deperibili”.