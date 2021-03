Coronavirus oggi: Fontana cambia i vertici della società Aria. AstraZeneca: studio ok da Usa

10:17 Galli (Sacco): «su Sputnik bene Draghi ma servirà tempo»

Sul vaccino russo anti-Covid Sputnik c'è chi è erroneamente prevenuto? “Sì. Però il punto è che, se andiamo a vedere quanti sono stati vaccinati in Russia, il vaccino Sputnik lo potremmo avere se lo produrremo su licenza, con tutto quel che comporta il tempo tecnico per poterlo fare. Perché non so quanto la Russia sia in grado di produrne in grandi quantità. E' una domanda che mi pongo”. E' il rischio evidenziato, oggi ad 'Agorà' su Rai3, dall'infettivologo Massimo Galli, che ha aggiunto: “Credo abbia ragione Draghi”, quando in risposta a una domanda su Sputnik ha parlato di essere pronti a fare da soli se non si trova il coordinamento europeo. “Mi auguro che non si faranno più determinati errori”, come “andar dietro all'onda al primo stormir di fronde di un possibile effetto collaterale - ha sottolineato Galli - E ora ci sono delle uscite che ci fanno sospettare che, visto che comunque i vaccini vengono prodotti in certe parti del mondo e non in altre, allora si prende una determinata posizione, per esempio nei confronti dello Sputnik che invece sembra un buon vaccino dai dati che abbiamo”.