Coronavirus oggi: AstraZeneca presenta esposto a Nas contro forniture vaccino illecite. Moderna chiede aumento dosi in fiale dopo ok Fda

12:39 Vaccini: da lunedì prenotazioni per over 85 in Emilia Romagna

Lunedì 15 febbraio in Emilia-Romagna partono le prenotazioni per vaccinare gli over 85, dunque i nati nel 1936 o negli anni precedenti, con le prime somministrazioni in programma il giorno successivo, martedì 16. Dal primo marzo sarà poi la volta dei nati tra il 1937 e il 1941, quindi di coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni. “I nostri 'grandi anziani' sono sicuramente tra le categorie che hanno pagato il prezzo più alto nella pandemia - dice l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - ed è per questo che vengono vaccinati subito, dopo il personale sanitario, delle Rsa e i degenti delle strutture”.

“Molti dei nostri 80enni e ultra 80enni - prosegue l'assessore - vivono ormai da mesi in una sorta di lockdown volontario, per il timore di contrarre il virus. In questo modo rischiano inevitabilmente conseguenze gravi come l'isolamento e la depressione: con il vaccino si aprono le porte per il ritorno alla normalità, alla vita di relazione”. È possibile prenotare andando agli sportelli o nelle farmacie con Cup, oppure attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l'App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).