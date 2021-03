Coronavirus, oggi: le morti nel mondo superano quota 2,6 milioni. Pisa, primo test per gli anticorpi monoclonali

7:54 Brasile, superati 1.972 decessi in un giorno

Il Brasile ha registrato 1.972 morti per complicanze legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnalando un record dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute brasiliano, aggiornando a 268.370 il totale dei decessi nel Paese e confermando il Brasile al secondo posto a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti, per numero di morti. Il Brasile ha inoltre registrato 70.764 nuovi casi di coronavirus nell’ultima giornata, raggiungendo un totale di 11.122.429 infezioni.

Manaus, Brasile: un cimitero per morti Covid (Epa)

L’istituto di ricerca Fiocruz di Rio de Janeiro ha lanciato un allarme circa la capacità di far fronte alla pandemia, affermando che oltre l’80 per cento dei letti delle unità di terapia intensiva sono occupati nelle capitali di 25 dei 27 stati del Brasile. In 15 delle più grandi città del Brasile, il 90 per cento dei letti in terapia intensiva è occupato.