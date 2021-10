Coronavirus oggi. Usa aprono confini con Canada e Messico a viaggiatori vaccinati

7:26 Ricciardi (Salute): Fare test continui è logorante, vaccini aumenteranno

Con l’obbligatorietà del green pass “non ci sarà un nuovo boom di prime dosi, ma una crescita lenta e continua. Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche fisicamente. Lo hanno constatato quest'estate gli stessi calciatori degli Europei. Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi. È una delle somministrazioni più sicure della storia della medicina e i fatti lo dimostrano. Chiunque non sia contrario per motivi ideologici finirà per capire”. Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Pian piano - dice Ricciardi - tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni”.