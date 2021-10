Coronavirus oggi: AstraZeneca chiede a Fda l’autorizzazione per una nuova terapia di prevenzione

8:53 Romania, è emergenza: chiesto l’aiuto di tutti i Paesi Ue

La Romania sospende tutti gli interventi chirurgici che non sono urgenti per 30 giorni, per dare priorità ai malati di Covid, in particolare a quelli che si trovano in terapia intensiva. Tutti i reparti sono pieni, solo tre i letti di terapia intensiva disponibili in tutta la Romania, secondo i media locali. Per questo il paese balcanico, per voce del segretario di stato, il medico romeno di origine arabo-palestinese, Raed Arafat, chiede aiuto ai paesi dell’Unione Europea.

Un anziano malato di Covid in un ospedale di Bucarest (Reuters)

In un conferenza stampa, Arafat ha infatti lasciato intendere che verrà chiesto supporto per i medicinali, soprattutto il Tocilizumab (usato per il trattamento del Covid) e le bombole per l’ossigeno, e non ha escluso che alcuni pazienti, quelli in grado di sopportare il trasferimento senza mettere a rischio la propria vita, potrebbero essere trasferiti all’estero per la mancanza di posti nelle terapie intensive.