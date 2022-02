Coronavirus oggi. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte superiore di chi ha booster

9:46 Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte superiore di chi ha booster

Secondo il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato stamane, le persone non vaccinate contro Covid-19 finiscono in ospedale circa 10 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore a 12 anni nel periodo 17 dicembre 2021-16 gennaio 2022 per i non vaccinati (348,2 ricoveri per 100.000 abitanti) - si legge nel documento - risulta circa 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (55,6 ricoveri per 100.000 abitanti) e circa 10 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (34,8 ricoveri per 100.000 abitanti).

Le persone non vaccinate contro Covid-19 finiscono in terapia intensiva circa 27 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster. Anche la mortalità per Covid-19 nei non vaccinati risulta essere di molto superiore rispetto a quelle che hanno ricevuto la dose booster: circa 25 volte maggiore. Dall'inizio dell'epidemia al 2 febbraio scorso sono stati diagnosticati e riportati 2.332.231 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 13.055 ospedalizzati, 212 ricoverati in terapia intensiva e 44 deceduti. E’ quanto emerge dalla versione integrale del report settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, pubblicato questa mattina.