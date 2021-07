Coronavirus oggi. New York, vaccino o tampone per dipendenti comunali, insegnanti e poliziotti

9:38 Vaccini, Bassetti (Policlinico San Martino): «Fake news dire che non sono sicuri»

«L'obiettivo della vaccinazione non è evitare i contagi, ma evitare che le persone vadano in ospedale e muoiano. In un mondo ideale, dove siamo tutti vaccinati, anche se io passo il contagio ad un altro non dovrei neanche fare dei tamponi perché colui che si infetta al massimo avrà una forma simil influenzale molto leggera. Ovviamente il vaccino riduce la possibilità di contagio, non la azzera, ma è molto più rara la possibilità di contagiarsi. È un'assoluta fake news dire che questo vaccino non è sicuro perché non è stato sperimentato abbastanza, la tecnologia mrna nasce nel 1990. La fase sperimentale non è durata poco, è durata il giusto». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova a Radio Cusano Campus. «Per la sperimentazione di questo vaccino è stato arruolato in 5 mesi un numero di volontari che di solito riuscivamo ad ottenere in 5 anni», ha aggiunto Bassetti.