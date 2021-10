Coronavirus oggi. Speranza, oltre 700mila terze dosi. Valuteremo ampliamento

8:09 Roche: salgono vendite 9 mesi con test Covid, alza outlook e vede aumento cedola

Il gruppo farmaceutico Roche ha chiuso i 9 mesi con un fatturato in crescita dell’8% a cambi costanti (6% in franchi svizzeri) a circa 46,7 miliardi di franchi (43,3 miliardi di euro) con le vendite della Divisione Farmaceutica cresciute del 5% e le vendite della Divisione Diagnostica del 18% nel terzo trimestre e del 39% nei primi nove mesi a causa dell’elevata domanda di test Covid-19, della forte ripresa del business di base e delle piattaforme di diagnostica lanciate di recente. Il gruppo forte dei risultati alza l’outlook per l’anno: le vendite dovrebbero ora crescere nell’intervallo a una cifra medio, a tassi di cambio costanti (dalla stima precedente di un intervallo a una cifra medio-basso). L’utile per azione è destinato a crescere sostanzialmente in linea con le vendite, a tassi di cambio costanti. Roche prevede di aumentare ulteriormente il dividendo.

Il ceo Severin Schwan ha commentato: “La domanda di test per il coronavirus è rimasta elevata nel terzo trimestre a causa della variante Delta. Insieme ai farmaci e alle piattaforme diagnostiche lanciate di recente, hanno contribuito alla forte crescita delle vendite. Abbiamo anche compiuto progressi significativi nella nostra pip

eline di prodotti nel terzo trimestre, incluso Polivy, il primo farmaco che in 20 anni ha migliorato significativamente i risultati in una forma di cancro del sangue aggressivo. Sulla base dei risultati finora raggiunti, stiamo alzando le nostre prospettive per l’intero anno”.