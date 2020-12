Coronavirus oggi: oltre 74 milioni di casi nel mondo

7:22 Mes e Recovery fund, incontro Conte - Renzi alle 18

È in programma sempre per giovedì 17 dicembre alle 18 l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva nell’ambito della verifica di governo. «Ci confronteremo nel merito e vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti di prima», ha detto il presidente del consiglio. Matteo Renzi presenterà le proposte Iv per i prossimi mesi: dal Mes sanitario alle riforme costituzionali, fino alla richiesta di marcia indietro sulla cabina di regia per il Recovery.