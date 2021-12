Coronavirus oggi. Mappa Ecdc, tutta l’Italia del Nord in rosso scuro

8:08 Popoli (Aifa): Da gennaio Novavax disponibile in Italia

Leg Il vaccino di Novavax sarà disponibile in Italia “a partire da gennaio” e sarà “uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”. Lo dice intervistata sul Corriere della Sera Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Iss.

Secondo la Popoli, Novavax “ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50 mila volontari, 30mila dei quali hanno ricevuto il vaccino. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultra 65enni. Nessun evento avverso preoccupante”.

Riguardo alla protezione dalla variante omicron “i dati si riferiscono a una popolazione in cui questa variante non circolava. Abbiamo visto che anche con i vaccini a mRna, non provati in origine contro il nuovo ceppo, si è protetti dalla malattia grave”.

