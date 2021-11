Coronavirus oggi. Oms: Omicron, rischio globale molto elevato

9:26 India, obbligo tampone arrivi da Paesi “a rischio”

Il governo indiano ha rivisto le linee guida per l’ingresso nel Paese alla luce della variante Omicron del coronavirus imponendo a tutti i viaggiatori provenienti da Paesi cosiddetti “a rischio” l’obbligo del tampone anti Covid al loro arrivo in aeroporto. Lo riporta il Times of India sottolineando che la misura vale anche per le persone pienamente vaccinate. Lo ha annunciato il governo. Coloro che risulteranno positivi verranno posti in isolamento, mentre gli altri potranno lasciare l’aeroporto ma dovranno sottoporsi ad isolamento a casa per sette giorni, dovranno effettuare un altro tampone all’ottavo giorno e nei successivi sette giorni dovranno sottoporsi ad automonitoraggio. Per il momento il governo non ha indicato quali sono i Paesi considerati “a rischio”.