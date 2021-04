Coronavirus oggi. Scuola, Fedriga: «Incrinata collaborazione tra Stato e Regioni». Via alle vaccinazioni con Johnson & Johnson

9:55 Gino Strada: Africa abbandonata, avremo le varianti in casa

Abbiamo abbandonato l'Africa a se stessa con il Covid. Gino Strada, intervistato da La Stampa, accusa l'Occidente: «Li abbiamo abbandonati a loro stessi. In Sudan - dice - hanno fatto i tamponi al personale sanitario. Su 1.300 medici e infermieri i positivi erano il 70%. A Khartoum addirittura l'80%. L'Occidente è miope. Le mutazioni del virus rischiano di rendere obsoleti i vaccini. Se il virus non si ferma anche in Africa poi ce lo ritroviamo mutato in casa nostra». A 73 anni, con Emergency, Strada ha aperto un nuovo ospedale pediatrico in Uganda, a Entebbe, disegnato da Renzo Piano: «Abbiamo la responsabilità di curare un bambino africano esattamente come faremmo con un bambino italiano». L'ex premier Conte aveva voluto Strada in Calabria: «Abbiamo finito. Abbiamo dato la nostra disponibilità anche a prendere in mano la gestione di diciotto ospedali chiusi ma per ora non ci ha risposto nessuno». La Lombardia? «Un caso mondiale di inefficienza». Strada dice che il sistema sanitario in Italia «a oggi è tutto da ricostruire. A cominciare dalla sanità territoriale. Non c'è un politico che spieghi perché la sanità privata debba funzionare coi soldi pubblici. È un controsenso. È un settore a profitto garantito, dunque se lo facciano coi soldi loro».