Coronavirus oggi. Pechino 2022, primo atleta positivo e 37 nuovi contagi tra il personale

8:11 Giappone: produzione industriale 2021 in rialzo del 5,8%

La produzione industriale giapponese è cresciuta del 5,8% per l’intero 2021, sebbene al di sotto dei livelli pre pandemia, penalizzata in primo luogo dalla carenza dei semiconduttori e dalla recente ascesa dei contagi da Covid.

In base ai dati governativi, l’indice stagionale che segnala l’output delle fabbriche e degli stabilimenti metallurgici nell’anno appena trascorso, si assesta a 95.9 su una base di 100 formulata nel 2015. Malgrado si tratti del primo aumento degli ultimi tre anni, dal più 1,1% del 2018, l’indice è inferiore al livello di 101.1 del 2019, prima che l’emergenza sanitaria cominciasse ad impattare sul fronte domestico e sul ciclo produttivo delle principali economie globali.

I dati del ministero dell’Economia nipponico evidenziano in che modo la pandemia abbia influito negativamente sull’output del Paese, con lo stallo degli stabilimenti nel Sudest asiatico, principali hub di utilizzo per il settore automotive Made in Japan, e a fronte della insufficienza generale di chips.

Per il solo periodo di dicembre il ribasso è pari all’1%, si tratta della prima flessione in tre mesi, a causa della domanda in calo di macchinari industriali. In base alla consueta indagine governativa per i mesi a venire, le aziende manifatturiere si aspettano un rialzo della produzione del 5,2% in gennaio, seguita da un progresso del 2,2% in febbraio.