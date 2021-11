Coronavirus oggi. Sangalli (Confcommercio): Basta cortei no pass sabato in centro a Milano

7:12 Burton (Moderna): Stiamo testando quello nuovo contro varianti



Trecento milioni di dosi in tutto il mondo, Paul Burton, capo dei ricercatori di Moderna , non ha più dubbi e ne parla intervistato da Repubblica: «Il vaccino è sicuro per gli adulti e lo sarà anche per i bambini. Abbiamo raccolto dati su 150 milioni di persone e non vediamo alcun pericolo». Negli adolescenti sono stati osservati alcuni rari casi di miocardite. «Sono concentrati nei maschi fra 18 e 24 anni alla seconda dose, ma sono lievi e di breve durata» spiega il Chief Medical Officer della biotech americana, laureato in cardiologia a Londra.

Avete detto spesso che adattare un vaccino alle varianti è un'operazione facile. Perché continuate a distribuire il vaccino realizzato con il virus di Wuhan? Non potete realizzarne uno migliore adattato alla Delta? «È vero, aggiornare un vaccino a Rna è un'operazione semplice, ma quello che usiamo produce anticorpi efficaci contro la Delta. Finora non abbiamo ritenuto utile modificarlo, se non in laboratorio. Stiamo anche testando il vaccino aggiornato, ma preferiamo usare ancora quello originale. Lo cambieremmo se dovessero emergere ceppi più problematici della Delta».