Coronavirus, da oggi scattano 72 ore di zona arancione: ecco cosa si può fare

Vietati mercatini di Natale, discoteche e feste

Restano sempre sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Restano vietati anche i mercatini di Natale.Gli impianti per sciatori amatoriali restano ancora chiusi come pure restano sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

Funzioni religiose ok, ma rispettare i protocolli

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni (con accessi contingentati, divieti di assembramento e rispetto del distanziamento)

Meno vincoli per l’attività sportiva

Si può fare attività motoria anche lontano da casa (non nei pressi dell'abitazione come in zona rossa dal 24 al 27 dicembre), ma senza uscire dal proprio comune. Per attività motoria si intende in sostanza una passeggiata, con l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento di almeno un metro. Si può fare attività sportiva come corsa o bicicletta senza mascherina (distanziamento di due metri), ma solo in forma individuale e all'aperto (i parchi sono aperti).

Meno vincoli per le passeggiate

Si può uscire per fare una passeggiata, senza la restrizione della zona rossa che prevedeva di restare in prossimità della propria abitazione. Si può sempre uscire per buttare i rifiuti e portare il proprio cane a fare una passeggiata (senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone)



Sanzioni fino a 1.000 euro

La sanzione applicabile per chi trasgredisce le regole è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.