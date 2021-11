Coronavirus oggi. Slitta la decisione Usa per uso del vaccino Moderna sugli adolescenti

7:08 Speranza: se sarà necessario prorogare lo stato d'emergenza lo faremo senza timore



«La fine, o l'eventuale proroga, dello stato di emergenza lo decideremo a ridosso del termine. Adesso è troppo presto -. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a “Mezz'ora in più”, su RaiTre -. Come Governo ci baseremo sull'evidenza scientifica, se sarà necessario prorogare lo stato d'emergenza lo faremo senza timore Ricordo che a oggi la curva è in risalita».

«Lo scudo che abbiamo costruito con la campagna di vaccinazioni è uno scudo che funziona e ci proteggerà anche nei mesi autunnali e invernali. È chiaro però che questo scudo va accompagnato da misure di cautela e di precauzione, come le mascherine al chiuso che sono un pezzo fondamentale della nostra strategia e non siamo intenzionati a rinunciarvi».

Sui vaccini dai 5 ai 12 anni è in corso procedura di valutazione da Ema e il nostro auspicio che possa esprimersi entro fine anno, a dicembre: quando si sarà espressa, anche in Italia si potrà procedere con questa vaccinazione». Sulla terza dose di vaccino per tutti il ministro ha detto che «Lo valuteremo con tutta la comunità scientifica, in questo momento stiamo partendo dalle categorie più fragili».