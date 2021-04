Coronavirus oggi. Speranza: entro fine estate vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno. Brasile, crescono ancora i morti

8:19 Vaccini, Breton: capacità produzione Ue sta aumentando rapidamente

“Non è ancora il momento dei bilanci, piuttosto dell'azione. Mettiamo le cose in prospettiva: l'anno scorso l'Ue ha concluso contratti con 6 case farmaceutiche che stavano sviluppando potenziali vaccini, assicurandosi un portafoglio di oltre 2,6 miliardi di dosi. Dosi sufficienti a garantire la vaccinazione di tutti gli europei, sostenere la vaccinazione anche in altri Paesi e anticipare l'arrivo di varianti. Per produrre vaccini su questa scala, è necessario un incremento senza precedenti della capacità produttiva in tutta Europa. Dal febbraio 2021, sono responsabile della task force per far si' che questo incremento di capacità industriale per la produzione di vaccini contro il Covid-19 diventi realtà”.

Lo dice in un'intervista a Milano Finanza, Thierry Breton Commissario europeo a capo della task force di Bruxelles per i vaccini. “Da un lato, devo purtroppo constatare che un produttore, AstraZeneca, non soddisfa le aspettative e gli impegni contrattuali, avendo consegnato solo 30 dei 120 milioni di dosi promessi entro il 31 marzo. Dall'altro lato, ci sono due produttori, BioNTech e Moderna, che stanno rispettando i loro impegni e (nel caso di BioNTech) stanno addirittura andando ben oltre”, aggiunge. “Nel complesso, la capacità di produzione in Europa sta aumentando rapidamente. In gennaio sono state prodotte 14 milioni di dosi, a febbraio 28 milioni, a marzo ci aspettiamo piu' di 60 milioni, e nel secondo trimestre avremo almeno 100 milioni di dosi al mese. Sulla base di queste cifre, ci aspettiamo che l'Europa sia in grado di produrre e consegnare entro la meta' di luglio agli Stati membri vaccini sufficienti a mettere i governi nazionali in condizione di portare avanti le loro campagne di vaccinazione per raggiungere l'immunita' (70 per cento della popolazione adulta). E' evidente che per raggiungere questo obiettivo occorreranno sforzi inediti in termini di logistica e distribuzione a livello nazionale, come per esempio i vaccinodromi”, dice ancora.