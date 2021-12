Coronavirus oggi. Sudafrica, picco Omicron superato senza aumento dei morti

07:07 Lab24: in Italia il 78,24% della popolazione è completato la vaccinazione

In Italia il 78,24% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 3,35% è in attesa di seconda dose. Il 32,57% ha fatto la terza dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto l’81,59% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 83,84% mentre l’80,40% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 89,52% mentre l’85,84% è vaccinato.

