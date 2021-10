Coronavirus oggi. Antitrust: mascherine U-Mask ingannevoli, multa 450.000 euro

10:59 Studio campano: quando il plasma riduce la mortalità

Il plasma convalescente riduce la mortalità del Covid-19 solo se somministrato nella fase iniziale della malattia. È uno dei primi risultati, pubblicati sulle pagine della rivista scientifica internazionale iScience, del progetto pilota Ipercovid, di cui il Centro Regionale di Competenza della Campania in Biotecnologie Industriali BioTekNet è Capofila, in partnership con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ospedale Cotugno - AO dei Colli, finalizzato a valutare l'efficacia terapeutica delle immunoglobuline iperimmuni altamente purificate contro il virus SARS-CoV2. La conclusione a cui è giunto il team di ricercatori, coordinato da Giuseppe Matarese, Ordinario della Federico II, è frutto di una meta-analisi, basata su un campione complessivo di 22.591 pazienti, suddivisi in 10 studi clinici randomizzati e 15 studi non randomizzati sul trattamento con il plasma convalescente. Due gli scenari presi in considerazione: stadio di avanzamento della malattia e titolo anticorpale del plasma donato. Se fornito nelle prime fasi della malattia, il plasma ha ridotto significativamente la mortalità. Somministrato in condizioni gravi o critiche, invece, non ha inciso in alcun modo. Inoltre, il beneficio sulla mortalità non è aumentato nemmeno con l'uso di plasma con un alto titolo anticorpale rispetto al plasma non selezionato.