Coronavirus ultime notizie oggi. Variante inglese già in 36 Paesi. Dubbi di efficacia vaccino su variante sudafricana. Oltre 85 milioni casi nel mondo

11:07 Zampa,vaccinare 10-13 milioni italiani entro aprile

“Vaccinare entro aprile dai 10 ai 13 milioni di italiani con una campagna da serie A all'altezza del nostro Paese, mettendo da parte contrapposizioni e interessi politici dai quali nessuno guadagnerebbe”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa sul 'Corriere della sera' spinge per centrare l'obiettivo “di proteggerci da un virus che non è né di maggioranza né di opposizione. Fa danni e basta”. “Qui si discute e intanto l'epidemia avanza, resta pericolosa - osserva - non è il momento di perdersi in chiacchiere. L'andamento dell'Rt è in risalita così come il numero dei positivi. Non si può affrontare una campagna vaccinale con gli ospedali sotto pressione, col rischio che gli operatori sanitari siano occupati nell'assistenza ai malati Covid. N

on siamo arrivati alla saturazione dei reparti, tranne che in alcune realtà, abbiamo una boccata di ossigeno. Sfruttiamola; è una fase cruciale e si può evitare che l'Italia piombi in una situazione drammatica, come la Gran Bretagna e altre Nazioni vicine. Ci aspettano mesi pericolosi da trascorrere al chiuso dove il virus trova terreno fertile per contagiare. Se teniamo fino alla primavera ne usciamo fuori”. “Resistiamo 2-3 mesi, poi col bel tempo tutto sarà meno difficile e milioni di persone saranno vaccinate - rileva - ci sono tutte le premesse per fare una campagna da serie A e tornare alla normalità prima dei competitor europei”. “Basta con gli stanchi battibecchi fra istituzioni. Usciamone - dice - credo che debba essere fatto ogni sforzo possibile per superare le divisioni tenendo conto che il Paese giudicherà in modo implacabile chi dovesse venir meno a quello spirito definito dal presidente Mattarella di costruttori. Se per la politica esiste ancora un'occasione di riscatto dal giudizio molto duro dei cittadini, ecco, è arrivata. Non si deve fallire. Gli elettori apprezzerebbero molto l'unità. Sul Recovery il premier Conte si è dichiarato disponibile a rivedere il metodo. La crisi sarebbe una condanna, sarebbe come ferire un Paese già ferito”. Sui vaccini “lo dicono i numeri che c'è da accelerare, oggi il contatore è su 109mila prime dosi somministrate, e quelle ricevute dall'azienda Pfizer sono circa 470mila dosi. Valutiamo la possibilità di turni serali, notturni e festivi di somministrazione per consentire a chi esce dal lavoro di utilizzare quelle ore. I medici di famiglia dovranno senz'altro collaborare se saranno disponibili vaccini che possono essere conservati in frigo. Nel frattempo inoculiamo tutte le dosi disponibili. Si può certamente recuperare; c'è una tabella da rispettare e quella tabella indica che entro aprile dovremmo aver immunizzato 10-13 milioni di persone”.