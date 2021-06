Coronavirus oggi. Oms rinomina varianti Covid con lettere alfabeto greco

9:18 Locatelli (Cts): «Via mascherine all’aperto da metà luglio»

A metà luglio potremo ipotizzare di fare a meno delle mascherine all’aperto. Parola di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, presidente del Consiglio superiore di sanità e direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Intervistato da Il Messaggero, seppure con prudenza, si dice ottimista sull’andamento della pandemia. «Questo tema delle mascherine ricorre in maniera pressante sui mezzi di informazione - spiega - Dobbiamo concentrarci per un po’ nel mettere in sicurezza le popolazioni più fragili. È vero che siamo non a buon punto, ma a un ottimo punto, però rimane ancora un lavoro da completare. Il tutto, tra l’altro, ci consente anche di ridurre ulteriormente la circolazione virale, ma presto potremo cominciare a pensare di abbandonare i dispositivi di protezione individuale. Ma solo all’aperto, vorrei sottolinearlo. Direi che si può parlarne dopo la metà di luglio, prima è largamente prematuro. Al chiuso è presto - precisa - Anche perché le mascherine ci sono servite per limitare tutta una serie di infezioni trasmissibili per via respiratoria. Non a caso, assieme al distanziamento interpersonale, le mascherine ci hanno consentito di non avere il classico picco dell’influenza che di solito vediamo a febbraio. Va valorizzato il ruolo delle mascherine in generale per prevenire le infezioni respiratorie. Non sono così limitanti del nostro stile del vita».