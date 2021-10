Green pass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi

16:11 Porti pugliesi: presidenti Authority, nessuna protesta, nessun intralcio di Domenico Palmiotti

I porti pugliesi hanno funzionato. Nessuna protesta e nessun intralcio a seguito dell'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro. «È andato tutto bene come avevamo previsto. E questo perché la percentuale di vaccinati nei nostri porti credo che sia una delle più alte in Italia con punte che superano il 98-99 per cento e non scende mai al di sotto del 92 per cento». È il bilancio che fa per gli scali di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi.

«I portuali della Puglia hanno compreso che la salute ė un diritto ma anche in dovere. È un diritto ottenere cure, ottenere gli strumenti per prevenire le malattie, ma vi é anche il dovere di fare individualmente tutto quello che si può fare per evitare che le malattie come il Covid si propaghino» ha detto Patroni Griffi. «Noi - ha aggiunto - ci abbiamo messo l'impegno, l'organizzazione, le risorse necessarie ed abbiamo avuto tanti primati. Primi a dotare il personale di strumenti di protezione contro il diffondersi della pandemia, primi ad implementare le tecnologie più avanzate a livello mondiale, addirittura di derivazione della Nasa, per scongiurare il rischio della pandemia, e primi ad implementare un hub, grazie all'aiuto della Regione Puglia e dell'Asl, che ci permettesse di vaccinare i portuali ma anche i marittimi».

Per Patroni Griffi, «quest'impegno oggi paga, il porto è operativo come sempre e il cluster marittimo ancora una volta si riconosce in una grande famiglia». E la giornata del debutto del Green Pass obbligatorio è andata molto bene anche per il porto di Taranto. «Abbiamo avuto zero problemi - dichiara Sergio Prete, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio -, tutto ha funzionato, nessun intralcio. Era prevista una situazione di normalità e ne abbiamo avuto la conferma».