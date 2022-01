Coronavirus oggi. In Germania nuovo record, oltre 190mila casi in 24 ore

8:28 Apple: ricavi trimestre record e utili sopra stime



Trimestrale record e sopra le attese per Apple, che farà tirare qualche sospiro di sollievo sui mercati azionari. La società di Cupertino ancora una volta si è superata - nonostante le continue difficoltà a reperire i chip e nonostante gli effetti della pandemia - durante il più importante trimestre dell’anno, che comprende le vendite natalizie: registrati i maggiori ricavi trimestrali della sua storia, con vendite in rialzo di oltre l’11%. Apple ha battuto le previsioni degli analisti sulle vendite per ogni categoria di prodotti, fatta eccezione per quella degli iPad

L’utile per azione è stato di 2,10 dollari, in rialzo del 25% anno su anno, contro attese per 1,89 dollari. I ricavi sono stati di 123,9 miliardi, contro attese per 118,66 miliardi. Ricavi dall’iPhone in rialzo del 9% a 71,63 miliardi, contro i 68,34 miliardi del consensus.

Vendite di Mac in rialzo del 25% a 10,85 miliardi, contro attese per 9,52 miliardi. I ricavi per le vendite di iPad sono stati di 7,25 miliardi, in calo del 14% e sotto le stime per 8,18 miliardi. Dagli altri prodotti - categoria che comprende Apple Watch e AirPods - ricavati 14,79 miliardi (+13%), contro attese per 14,59 miliardi. I servizi, che includono iCloud, Apple Music e le commissioni su App Store, continuano a crescere in modo robusto, con un +25% annuale a 19,52 miliardi. Il margine lordo è stato del 43,8%, contro il 41,7% delle previsioni.

Ancora una volta, Apple ha deciso di non rilasciare una guidance per il trimestre in corso, in linea con quanto fatto sin dall’inizio della pandemia di coronavirus , citando come motivo l’incertezza. L’amministratore delegato Tim Cook, alla Cnbc, ha detto che “il nostro maggior problema è la carenza di chip” e che l’ultimo trimestre è stato peggiore del precedente, ma che la situazione per l’attuale dovrebbe essere migliore. A settembre, Apple ha lanciato i nuovi modelli di iPhone e quello scorso è stato dunque il primo trimestre intero di vendite per l’iPhone 13, dando agli investitori un’idea di quanto i nuovi dispositivi siano competitivi sul mercato. Ieri, il titolo di Apple - a lungo in rialzo - ha chiuso in calo dello 0,29% a 159,22 dollari, a oltre 23 dollari dal record stabilito all’inizio dell’anno. Nell’after-hours, poco dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo guadagnava oltre il 3%.