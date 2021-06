Coronavirus oggi. Turismo, report Onu su impatto Covid: danni per 4 trilioni di dollari

10:27 Papa: rivolge gli auguri ai fedeli per le vacanze estive

Nell’ultima udienza generale prima della consueta pausa di luglio, papa Francesco ha rivolto oggi ai fedeli i suoi auguri per le vacanze estive. “All’inizio di questo periodo di riposo e di ferie, prendiamoci il tempo per esaminare la nostra vita per vedere le tracce della presenza di Dio che non cessa di guidarci. Buona estate a tutti e che Dio vi benedica!”, ha detto dapprima salutando i pellegrini di lingua francese. “Auguro che le prossime vacanze estive siano un momento di ristoro e di rinnovamento spirituale per voi e per le vostre famiglie”, ha detto quindi ai fedeli di lingua inglese. “Cari ragazzi, giovani e studenti che avete terminato l’anno scolastico e che in questi giorni avete iniziato le vacanze estive, vi invito, attraverso le attività estive, a continuare la preghiera e ad imitare le qualità del giovane Gesù e a diffondere la Sua luce e la Sua pace”, ha augurato invece ai pellegrini di lingua araba. “Auguro a tutti voi che il riposo estivo diventi un tempo privilegiato per riscoprire la presenza di grandi opere del Signore nella vostra vita”, ha aggiunto salutando i fedeli polacchi. “Auguro che il periodo estivo sia occasione per approfondire la propria relazione con Dio e seguirlo più liberamente sul sentiero dei Suoi comandamenti”, ha detto infine, salutando i pellegrini di lingua italiana.