Coronavirus oggi. Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi all'Ue nel 2021. Costa (sottosegr. Salute): «Stiamo riflettendo se far slittare inizio coprifuoco di 1 ora»

10:29 Manifestazione dei ristoratori nel tratto valdarnese A1, traffico bloccato e code

Poco dopo le 9:30 sull'autostrada A1 Milano - Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, per una manifestazione al km 323 in prossimità dell'area di servizio “Arno ovest”. A protestare sono i ristoratori aderenti a Tutela Nazionale Imprese Italia che chiedono di tornare a lavorare e criticano la possibilità di lavorare solo negli spazi esterni. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Firenze e 6 km verso Roma. Per gli utenti diretti verso Firenze, dopo l'uscita di Valdarno, si consiglia di percorrere la Ss 326 Autopalio e rientrare in A1 a Impruneta; mentre per utenti verso Roma, il percorso inverso.