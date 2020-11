Coronavirus oggi, ultime notizie: in Germania 4 o 5 mesi di «notevoli restrizioni». Musk «probabilmente» positivo

10:20 Inps: «Prestazioni non a rischio»

«L’emergenza Covid ha richiesto da inizio anno risposte straordinarie, che hanno impegnato l’Inps in attività di sostegno al Paese che non hanno precedenti. L’equilibrio dei conti dell’Istituto non è in discussione e ogni aggravio generato dall’eccezionalità del periodo viene costantemente monitorato e ha garanzia di copertura nel complessivo controllo dei conti pubblici e nelle manovre di Governo e Parlamento». Lo scrive l’Inps in una nota. «Il deficit particolare di questo anno, che segue un 2019 dai conti in attivo, non mette a rischio né le future prestazioni né la validità delle misure a sostegno di cittadini e imprese», precisa l’istituto di previdenza. A lanciare l’alert sui conti dell’Inps il quotidiano La Stampa che in apertura titola «Il Covid affonda i conti dell’Inps», parlando di «altri 2 miliardi di buco» che porterebbero il passivo a 28 miliardi.