Coronavirus oggi, ultime notizie: l’Italia supera il milione di casi. Oltre 52 milioni nel mondo

7:12 L’Italia supera il milione di casi

A quasi 11 mesi dall’inizio della pandemia da coronavirus, l’Italia supera il milione di casi. Gli attualmente positivi sono circa 600mila. Mercoledì in 24 ore riportati altri 33mila contagi e 623 decessi. Il rapporto positivi-test cala ancora, al 14,6%. Sarà il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione del vaccino in Italia. Nel mondo i contagi registrati dall’inizio della pandemia hanno superato intanto i 52 milioni, con gli Usa che contano 240 mila decessi.