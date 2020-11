Coronavirus oggi, ultime notizie: vaccino, all’Italia 40 milioni di dosi. Usa, 200mila nuovi casi

7:21 Arrivano i ristori e un nuovo pacchetto salva imprese

I nuovi ristori iniziano ad arrivare sui conti correnti delle imprese. Il decreto «bis» è appena entrato in vigore ma già si prospettano nuove misure «salva imprese». La vice ministra Laura Castelli dichiara: «Stiamo facendo un pacchetto di norme per dare alle imprese più tempo per riorganizzarsi, fare piani di risanamento e concordati». Intanto il Ristori bis allarga gli aiuti previsti dal primo provvedimento: oltre 2,5 miliardi di nuove risorse che integrano i 5,4 miliardi previsti dal primo provvedimento approvato a fine ottobre per aiutare le attività coinvolte nelle chiusure anti-pandemia. La manovra parte in ritardo ma dovrebbe approdare in Parlamento entro la settimana e sembra ormai inevitabile un nuovo scostamento di bilancio. Accordo Consiglio Ue-Eurocamera su Bilancio Ue e Recovery fund. La Bce lancia l’allarme sul lavoro in Italia.