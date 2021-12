Coronavirus oggi. Usa, il 15% dei positivi ha la variante Omicron

8:00 Australia: accordo con Moderna per produrre vaccini mRna

Moderna Inc ha fatto sapere oggi che c’è un accordo per produrre un vaccino in Australia che porterà a produrre fino a 100 milioni di vaccini all’anno. L’Australia si prepara a diventare la maggiore produttrice di vaccini mRna fuori degli Usa e dell’Europa, con un accordo pari a 1,3 miliardi di euro con il colosso farmaceutico Moderna, per costruire un impianto a Melbourne capace di produrre dal 2024 fino a 100 milioni di dosi all’anno di vaccini respiratori, sia pandemici che non pandemici, quindi anche contro l’influenza stagionale. Lo ha annunciato oggi anche il primo ministro Scott Morrison, precisando che, come parte dell’accordo, Moderna ha anche concordato di condurre sperimentazioni cliniche e sviluppo in Australia e di basare a Melbourne la sua sede principale per l’Asia-Pacifico. L’alleanza strategica e commerciale a tre, fra il governo federale, quello dello Stato di Victoria e Moderna, sarà anche una sfida all’influenza cinese nella regione, con la garanzia che una proporzione dei vaccini sarà donata ai paesi vicini della regione.