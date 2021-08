Coronavirus oggi. Usa, analisi Cnn: no casi gravi per il 99,9% dei completamente vaccinati

7:25 Usa, in South Dakota è allarme per il Sturgis Motorcycle Rally

Entra nel vivo in South Dakota il Sturgis Motorcycle Rally. I motociclisti attesi per l’evento - sentinaia di migliaia di persone - stanno già raggiungendo la meta. Ieri Antony Fauci teme che questo possa diventare un evento super spreader, provocando un nuovo picco di casi di Covid, come è avvenuto la scorsa estate. «Sono molto preoccupato per la possibilità di avere un altro aumento di casi provocato dal rally - ha detto ieri il virologo in un’intervista televisiva - è comprensibile che la gente voglia avere la libertà di fare queste cose, ma ci sono momenti in cui si deve affrontare una crisi sanitaria pubblica che può avere effetti su di te, la tua famiglia e tutti gli altri, questo è qualcosa che supera l’esigenza di fare quello che si vuole». Il rally durerà fino a domenica.