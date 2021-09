Coronavirus oggi. Usa, Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid

7:22 Pil Asia, Banca mondiale riduce stima di crescita dei Paesi in via di sviluppo

La Banca Mondiale ha tagliato le sue previsioni di crescita economica per i paesi in via di sviluppo dell’Asia orientale a causa dell’impatto della variante Delta del coronavirus. In un rapporto pubblicato oggi, ha invitato i Governi locali ad attivare politiche di aiuto per popolazione povera e piccole imprese, per evitare danni anche a lungo termine. L’istituto di credito con sede a Washington ha affermato che escludendo la crescita inaspettatamente forte della Cina, le economie in via di sviluppo dell’Asia orientale dovrebbero espandersi del 2,5% quest’anno, in calo rispetto a una previsione del 4,4% fatta ad aprole. Da parte sua la Cina dovrebbe espandersi dell’8,5%.