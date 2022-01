Coronavirus oggi. Usa, causa Covid cancellati oltre 1.000 voli

11:12 Regno Unito, ministro Salute: nuove restrizioni solo come ultima risorsa

Nuove restrizioni nel Regno Unito per rallentare la diffusione del Covid-19 saranno introdotte solo come ultima risorsa, ha affermato il ministro della Sanità Sajid Javid, sottolineando che sebbene i ricoveri siano in aumento, il numero di pazienti in terapia intensiva è stabile. La rapida diffusione della variante Omicron nel Regno Unito ha portato le infezioni a livelli record, con quasi 190mila nuovi casi segnalati venerdì 31 dicembre.

La Gran Bretagna non ha introdotto nuove regole per l’Inghilterra, che rappresenta oltre l’80% della popolazione del Regno Unito. Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno imposto restrizioni come limiti al numero consentito di assembramenti, chiusura di locali notturni e misure di allontanamento sociale nei pub.