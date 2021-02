Coronavirus oggi. Scuola,Tar Puglia: legittima nuova ordinanza Regione su didattica a distanza. Bologna zona arancione scuro da domani 27 febbraio

11:22 Bonometti, stop licenziamenti non tutela lavoratori

Il blocco dei licenziamenti non tutela i lavoratori ma il posto di lavoro. Ne è convinto il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti che afferma come “finalmente sta emergendo la consapevolezza che prorogare sine die il blocco dei licenziamenti sarebbe un grave errore, e non solo per le imprese che devono ristrutturarsi adeguandosi ai livelli di mercato imposti dal Covid, ma soprattutto per i lavoratori stessi, la cui tutela deve essere una priorità e disgiunta da quella dello specifico posto di lavoro”. “In particolare - spiega Bonometti - viene avanzata una proposta selettiva, che comporti una modalità graduale di sblocco, dando priorità all'industria e alle costruzioni”. Bonometti “condivide pienamente” la linea indicata dal presidente del consiglio Mario Draghi: “vanno tutelati i lavoratori, non i posti di lavoro - sottolinea - questa è la strada da percorrere”. Secondo il presidente di Confindustria “serve urgentemente una seria riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali, in cui l'erogazione della cassa integrazione si possa trasformare in un assegno di riqualificazione professionale e, contemporaneamente vengano formati i lavoratori acquisendo nuove competenze dell'era digitale per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro”.