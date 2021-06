Recovery: ok Bruxelles al primo piano, è del Portogallo

12:41 A Napoli 741.612 somministrazioni vaccino, 208mila seconde dosi

Sono 741.612 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 complessivamente effettuate nella città di Napoli nei 6 mesi di campagna vaccinale svolta dalla Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio comunale. Le prime dosi somministrate sono 533.773, le seconde dosi sono 208.839. «Un dato importante - spiega l’Asl - con ottimi risultati di copertura in relazione alla popolazione che ha scelto di aderire alla campagna». In particolare, alle ore 22 di lunedì 14 giugno, la somministrazione raggiunta per le fasce d’età over 80 e 70-79 è del 100% per i deambulanti e rispettivamente dell’80 e del 79% dei non deambulanti. Raggiunto il 100% anche per la fascia d’età 60-69. Per la fascia 50-59 la somministrazione raggiunta è del 97%, per i 40-49 è del 93%, per i 30-39 è del 93%, per i 20-29 è del 93% e per i 12-19 è dell’87%. La Asl sottolinea anche i dati di somministrazione per alcune categorie previste dal piano vaccinale, in particolare i fragili, 100% deambulanti e 48% non deambulanti, disabili e vulnerabili, 98% deambulanti e 75% non deambulanti, e caregiver-conviventi, per i quali è stato raggiunto il 100% delle somministrazioni ai cittadini registrati in piattaforma.